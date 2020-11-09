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4K и 120 fps: авторы Ori and the Will of the Wisps выпустили обновление игры для Xbox Series

Как раз перед релизом консолей.
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Уже с завтрашнего дня любители консолей смогут приобщиться к «некстгену» в лице Xbox Series X/S. В связи с этим разработчики очаровательного проекта Ori and the Will of the Wisps тоже заскочили в вагон «поезда хайпа» и выпустили соответствующее «некстгенное» обновление.

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Как и следовало ожидать, после обновления Ori and the Will of the Wisps сможет функционировать на Xbox Series X в разрешении 4K при частоте кадров в 120 fps (в случае с Xbox Series S — 1080p при 120 кадрах в секунду), порадует «мгновенным» временем отклика, высокими настройками графики и визуальными эффектами, быстрыми загрузками, а также качественным звуком.

В качестве альтернативы разработчики предоставили опциональные режимы работы игры: 6K с суперсемплингом, вывод в 4K, 60 кадров в секунду для старшей версии консоли, а также 4K при 60 кадрах в секунду для младшей версии. PC-версию, к слову, без внимания также не оставили. По понятным причинам, в графических улучшениях она не нуждается, однако разработчики всё же добавили в меню настроек дополнительные параметры и попутно исправили некоторые ошибки.

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Напомним, что Ori and the Will of the Wisps вышла в марте этого года и получила предельно высокие пользовательские оценки.

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