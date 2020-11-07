Бонусы Call of Duty: Black Ops Cold War для консолей PlayStation возмутили остальных игроков
Вчера, 6 ноября, компания Activision рассказала, какие дополнительные «плюшки» получат владельцы Call of Duty: Black Ops Cold War на консолях PlayStation. Набралось бонусов немало, что стало поводом для обвинения разработчиков в ущемлении игроков на Xbox и PC.
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На той же Xbox Series игрок заплатит за игру ровно столько же, сколько и обладатель PS5, но у последнего будет преимущество. А подарков там набралось немало. Вот, смотрите:
- ежемесячные ивенты с удвоенным опытом;
- бонус в размере 25% к опыту оружия при игре в группе с другим
- обладателем PS4 или PS5;
- два дополнительных слота для сборок;
- 5 дополнительных уровней при покупке специального сборника, в котором уже есть 20 уровней.
Ещё один неприятный момент связан с режимом Zombies Onslaught – он будет эксклюзивным для консолей PlayStation на протяжении года. Собственно, такое уже случалось во времена PlayStation 4.
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Возмущённые игроки сошли во мнении, что обладатели консолей PlayStation получают неоправданно много привилегий, проводить время в Call of Duty с попутным выбиванием трофеем максимально выгодно только на PS4 и PS5. На форуме Reddit развернулись жаркие споры по этому поводу, но, кажется, ни к чему они не приведут. Во-первых, PlayStation уже давно дружит с Activision и давно получает эксклюзивные бонусы для игр серии Call of Duty. Во-вторых, во времена противостояния PS3 и Xbox 360 больше «плюшек» получали владельцы устройства от Microsoft.
Так что, конкуренция — это хорошо.
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