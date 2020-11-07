Вчера, 6 ноября, компания Activision рассказала, какие дополнительные «плюшки» получат владельцы Call of Duty: Black Ops Cold War на консолях PlayStation. Набралось бонусов немало, что стало поводом для обвинения разработчиков в ущемлении игроков на Xbox и PC.

реклама

анонсы и реклама RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

На той же Xbox Series игрок заплатит за игру ровно столько же, сколько и обладатель PS5, но у последнего будет преимущество. А подарков там набралось немало. Вот, смотрите:

ежемесячные ивенты с удвоенным опытом;

бонус в размере 25% к опыту оружия при игре в группе с другим

обладателем PS4 или PS5;

два дополнительных слота для сборок;

5 дополнительных уровней при покупке специального сборника, в котором уже есть 20 уровней.

Ещё один неприятный момент связан с режимом Zombies Onslaught – он будет эксклюзивным для консолей PlayStation на протяжении года. Собственно, такое уже случалось во времена PlayStation 4.

реклама

Возмущённые игроки сошли во мнении, что обладатели консолей PlayStation получают неоправданно много привилегий, проводить время в Call of Duty с попутным выбиванием трофеем максимально выгодно только на PS4 и PS5. На форуме Reddit развернулись жаркие споры по этому поводу, но, кажется, ни к чему они не приведут. Во-первых, PlayStation уже давно дружит с Activision и давно получает эксклюзивные бонусы для игр серии Call of Duty. Во-вторых, во времена противостояния PS3 и Xbox 360 больше «плюшек» получали владельцы устройства от Microsoft.

Так что, конкуренция — это хорошо.