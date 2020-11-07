Когда CD Projekt RED сделала неожиданное и в очередной раз перенесла релиз Cyberpunk 2077 — на этот раз на 10 декабря — многим небольшим разработчикам пришлось спешно пересматривать график своих декабрьских релизов, чтобы не попасть «под поезд» в лице самой ожидаемой игры последних лет.

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В число жертв «поезда» попала и тактическая игра Phoenix Point от студии Snapshot Games: после года эксклюзивности в Epic Games Store проект должен был выйти в Steam аккурат 10 декабря — в тот же день, что и Cyberpunk 2077. В основном разработчики сходят с дистанции и откладывают релизы своих проектов на недели, а то и месяцы вперёд; студия Snapshot Games же решила не быть как все и перенесла Steam-релиз Phoenix Point на неделю раньше — на третье декабря.

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В указанный день Phoenix Point получит подзаголовок Year One Edition и включит в свой состав все вышедшие за год для игры дополнения и обновления.