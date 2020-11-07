Благодаря переносу Cyberpunk 2077 релиз Phoenix Point в Steam состоится на неделю раньше
Когда CD Projekt RED сделала неожиданное и в очередной раз перенесла релиз Cyberpunk 2077 — на этот раз на 10 декабря — многим небольшим разработчикам пришлось спешно пересматривать график своих декабрьских релизов, чтобы не попасть «под поезд» в лице самой ожидаемой игры последних лет.
реклама
В число жертв «поезда» попала и тактическая игра Phoenix Point от студии Snapshot Games: после года эксклюзивности в Epic Games Store проект должен был выйти в Steam аккурат 10 декабря — в тот же день, что и Cyberpunk 2077. В основном разработчики сходят с дистанции и откладывают релизы своих проектов на недели, а то и месяцы вперёд; студия Snapshot Games же решила не быть как все и перенесла Steam-релиз Phoenix Point на неделю раньше — на третье декабря.
В указанный день Phoenix Point получит подзаголовок Year One Edition и включит в свой состав все вышедшие за год для игры дополнения и обновления.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила