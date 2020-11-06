Когда в прошлом году студия Ys Net поставила фанатов серии Shenmue перед фактом EGS-эксклюзивности третьей части франшизы, сообщество было справедливо возмущено, ведь когда многие из них материально поддержали проект ещё на Kickstarter, никакого Epic Games Store не было, поэтому рассчитывали на старый добрый Steam-релиз.

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Конфликт впоследствии получилось уладить, а на днях стало известно, что уже в этом месяце повода для его возможного возвращения не станет: 19 ноября Shenmue III появится в сервисе цифровой дистрибуции от Valve.

Стоит отметить, что за год к Shenmue III вышло несколько сюжетных DLC, так что фактически Steam-версия игры на старте будет более богатой на «единовременный» контент, чем EGS-версия в прошлом году.