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Две минуты геймплея за Милину в Mortal Kombat 11

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NetherRealm Studios опубликовала геймплейный трейлер третьего и последнего персонажа, который пополнит список бойцов в Mortal Kombat 11 с выходом набора Kombat Pack 2. Им стала Милина, мастерски владеющая кинжалами и не брезгующая отгрызть у оппонента кусок плоти своими острыми зубками. Противостоять Милине будет непросто, ведь она вольна телепортироваться по полю боя, сбивая врага с толку, при этом полностью сохраняя контроль над дуэлью.

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Напомним, что в Kombat Pack 2 также входят Рейн и гостевой персонаж Джон Рэмбо. Набор выйдет в свет уже 17 ноября, одновременно с релизом ультимативного издания Mortal Kombat 11.

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Hakamasa
17:19
ну так получим либо снижение цен либо новые камушки от интел которые будут быстрее. конкуренция - лучшая подруга потребителей))
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Сильвестр с талоном
17:19
Можно подумать в РФ не так... нет уже нигде ничего)
Sony уже распродала весь тираж PS5 в Японии еще до выхода консоли
nepranov
17:18
Я тоже думал что процентов на 5-10% обскочат Интел, а теперь Интелу особо и шевилится не нужно. Выдадут в Рокете + 10-15% и достаточно.
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
Roditch
17:17
Автор, ты цены сравниваешь с учётом налога или как обычно? Цена в США без учёта налога, цена Украина с учётом налога.
Украинские магазины начали продавать процессоры Ryzen 5000 по цене 365-1000 долларов
asv1
17:16
Фанаты купят. База у АМД уже сформировалась для этого. + сектанты ежегодного апгрейда проца.
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
nepranov
17:16
Ты хотел сказать I7 10700К за 32К
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
korn87
17:15
Ну блин, я ждал победу в играх(((
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Кирилл Кутепов
17:14
5600х 24к который на уровне и9-10900к за 42к =)
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
nepranov
17:13
Ну процессоры с такой же производительностью у Интел уже год, а 9900К с 2018 года, чем АМД собралась завлекать клиентов? Не процессоры, а Дежавю какое-то.
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
Ry Zen
17:13
Красивое название платы - Велосита!
Представлена материнская плата ASRock X570 PG Velocita для систем на базе Ryzen 5000
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