NetherRealm Studios опубликовала геймплейный трейлер третьего и последнего персонажа, который пополнит список бойцов в Mortal Kombat 11 с выходом набора Kombat Pack 2. Им стала Милина, мастерски владеющая кинжалами и не брезгующая отгрызть у оппонента кусок плоти своими острыми зубками. Противостоять Милине будет непросто, ведь она вольна телепортироваться по полю боя, сбивая врага с толку, при этом полностью сохраняя контроль над дуэлью.

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Напомним, что в Kombat Pack 2 также входят Рейн и гостевой персонаж Джон Рэмбо. Набор выйдет в свет уже 17 ноября, одновременно с релизом ультимативного издания Mortal Kombat 11.