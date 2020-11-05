Две минуты геймплея за Милину в Mortal Kombat 11
NetherRealm Studios опубликовала геймплейный трейлер третьего и последнего персонажа, который пополнит список бойцов в Mortal Kombat 11 с выходом набора Kombat Pack 2. Им стала Милина, мастерски владеющая кинжалами и не брезгующая отгрызть у оппонента кусок плоти своими острыми зубками. Противостоять Милине будет непросто, ведь она вольна телепортироваться по полю боя, сбивая врага с толку, при этом полностью сохраняя контроль над дуэлью.
реклама
Напомним, что в Kombat Pack 2 также входят Рейн и гостевой персонаж Джон Рэмбо. Набор выйдет в свет уже 17 ноября, одновременно с релизом ультимативного издания Mortal Kombat 11.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила