Какие-то считанные дни остаются до того момента, как консоли нового поколения станут текущим поколением, поэтому разработчики не теряют времени зря и стараются во всеуслышание заявить о поддержке PlayStation 5 и Xbox Series. Сегодня очередь дошла до студии Cradle Games, которая летом выпустила в свет «соулслайк» космический ролевой боевик Hellpoint.

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Как заявили сегодня разработчики, в следующем году Hellpoint будет улучшена с расчётом на производительность новых консолей. На PlayStation 5 и Xbox Series X проект будет воспроизводиться в двух режимах: динамическое разрешение 4K при 60 кадрах в секунду или же полноценное 4K-разрешение, но уже с 30 кадрами в секунду. Касательно режимов работы на младшей версии Xbox Series с литерой S пока без подробностей.

Технически же ждать следующего года вовсе необязательно: Hellpoint будет сразу доступна на «некстгене» через систему обратной совместимости. Напомним, что Xbox Series X/S выйдут 10 ноября, а PlayStation 5 — 12 ноября в «избранных» странах и 19 ноября в остальном мире (в России и СНГ — 19 ноября).