Глобальный фанатский проект Project Diablo II стартует через два дня
Project Diablo II — масштабный фанатский проект, которые решили развивать оригинальный клиент игры по современным лекалам. Уже на этой неделе должен состояться полноценный релиз, но как на это в будущем будут смотреть юристы из Blizzard — отдельная история.
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Мы уже писали про Project Diablo II, сейчас только остановимся на основных его особенностях. В игре появятся сезоны. Каждый из них будет длится четыре месяца. После окончания сезона происходит сброс таблицы лидеров и пересмотр баланса, если нужно. Для высокоуровневых игроков предусмотрен специальный контент: карты, сложные подземелья для совместного прохождения и тому подобное.
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У предметов будет больше параметров, но разработчики обещают не перебарщивать. Способности героев будут пересмотрены для выведения баланса, мини-карта станет информативнее, экран с характеристиками тоже переделан. Project Diablo II стартует 6 ноября, заинтересованные могут до указанной даты поучаствовать в открытом альфа-тестировании. Более подробно о фанатском проекте можно прочитать здесь.
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