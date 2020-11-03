Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Много геймплея Devil May Cry 5: Special Edition, записанного с PS5

Будем искать отличия?
+
MSI 3070 в Ситилинке
7000р скидка на RTX 2080 Super - цена радует
17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля

В Сети начали появляться ролики с геймплеем Devil May Cry 5: Special Edition, записанным с помощью PlayStation 5. Они демонстрируют геймплей за Вергилия. Свои видео с игровым процессом опубликовали все ведущие игровые издания. А, например, журналисты издания Gematsu не поленились наделать и «залить» на специальную страничку скриншоты обновлённой версии — они доступны по этой ссылке.

реклама

анонсы и реклама
<b>RTX 3070 в продаже</b>
2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене
RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
3090 Gigabyte Aorus в Регарде
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке
Нереф RTX 3090 в Регарде
Куча RTX 3090 в Compeo.ru
3090 Inno3D в продаже

Специальное издание Devil May Cry 5 было анонсировано в середине сентября на онлайн-трансляции Sony. Игра обзаведётся поддержкой 4K и 60 кадров в секунду — причём, одновременно эти параметры производительности не могут быть активированы.

реклама

Версия для PlayStation 5 прямо со старта получит поддержку рейтрейсинга, чего нельзя сказать про Xbox Series. Слабая версия консоли Series S «лучи» в этой игре не сможет отрисовывать вовсе.

реклама

реклама

А вот на Series X они появятся чуть позже. То есть, трассировка в специальном издании DMC 5 — временный эксклюзив для PlayStation 5.

Зато хардкорных фанатов проекта порадует режим Legendary Dark Knight и тот самый Вергилий на правах играбельного персонажа.

Devil May Cry 5: Special Edition выйдет 10 ноября на Xbox Series и 12 ноября на PlayStation 5.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

capcom devil may cry 5 special edition
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Много геймплея Devil May Cry 5: Special Edition, записанного с PS5
+
Вместо Wargame Red Dragon в EGS на этой неделе раздадут Dungeons 3
+
Разработчики ремейка Demon’s Souls подготовили почти две сотни обучающих видео по игре
+
Выделенные серверы Friday The 13th The Game отключат уже в этом месяце
+
Blizzard считает, что благодаря ИИ в её играх стало меньше «токсичности»
6
Над амбициозной Starfield трудится огромная команда разработчиков, но релиза придётся подождать
2

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: октябрь 2020
28 октября 2020 35
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
27 октября 2020 211
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
29 октября 2020 147
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
27 октября 2020 38
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
21 октября 2020 46
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1400 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
30 октября 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Раскрылся ли потенциал — тест Radeon RX 580 8GB в трёх поколениях драйверов
67
5 причин не доверять фантастическим результатам AMD Radeon 6000 и не хоронить Nvidia раньше времени
112
Мнение владельца Radeon – видеокарта RX 6800 XT станет бестселлером, потеснив GeForce RTX 3080
89
Сборка ПК, позволяющего одновременного играть и майнить криптовалюту
60
Windows 10 тонет в багах и бесконечных изменениях, но возможности выбора ОС не осталось
84
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 Compact
51
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
25
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AS500
65
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division
19
История оверклокинга - соревнования 2008 года
+

Сейчас обсуждают

SpeedT
22:40
Берем неоптимизированное говно и 3090. Ставим максималки в 1080р и ловим фризы. Вывод? Надо 32 гигабайта видеопамяти минимум. ВД3 при всем уважении имеет карент-ген уровень графики, причем не самый т...
Выясняем, сколько видеопамяти нужно современным играм – 8 Гб против 12 Гб в тестировании SH
Jack NotFound
22:39
И тема актуальная как никогда, уже дня два или три подобной статьи не было
Выясняем, сколько видеопамяти нужно современным играм – 8 Гб против 12 Гб в тестировании SH
cibershot
22:39
По перегреву?
RTX 3080 опережает Xbox Series X по качеству трассировки лучей на примере Watch Dogs: Legion
Yolanda Tarska
22:37
Памяти впритык хватает, но что-то кажется AMD свои 16 гб начнёт пиарить, игры, которые разрабатываются под присмотром красных, будут на зло иметь ультра мега хай режим, где надо более 10 гб
Выясняем, сколько видеопамяти нужно современным играм – 8 Гб против 12 Гб в тестировании SH
Shock Memes
22:35
Революционно дерьмовая, чуть лучше чем в вд2.
Выясняем, сколько видеопамяти нужно современным играм – 8 Гб против 12 Гб в тестировании SH
Walter Sullivan
22:34
когда-то такой вопрос был про ram
Выясняем, сколько видеопамяти нужно современным играм – 8 Гб против 12 Гб в тестировании SH
Yolanda Tarska
22:34
Самое смешное, пройдёт года 2, на приставках всё будет хорошо идти, а на 3080 уже хорошо только в FullHD
RTX 3080 опережает Xbox Series X по качеству трассировки лучей на примере Watch Dogs: Legion
Махмуд Скорострелов
22:31
В новом ватчдогсе разве революционная графика?
Выясняем, сколько видеопамяти нужно современным играм – 8 Гб против 12 Гб в тестировании SH
Gunnar
22:31
Температуры и рабочие вольтажи неплохие такие в стоке.
Демонстрация возможностей AMD Ryzen 5 5600X в новом видео — новинка покорила планку в 4,75 ГГц
Махмуд Скорострелов
22:30
Не надоело одно и тоже через день постить?
Выясняем, сколько видеопамяти нужно современным играм – 8 Гб против 12 Гб в тестировании SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем