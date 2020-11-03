Много геймплея Devil May Cry 5: Special Edition, записанного с PS5
В Сети начали появляться ролики с геймплеем Devil May Cry 5: Special Edition, записанным с помощью PlayStation 5. Они демонстрируют геймплей за Вергилия. Свои видео с игровым процессом опубликовали все ведущие игровые издания. А, например, журналисты издания Gematsu не поленились наделать и «залить» на специальную страничку скриншоты обновлённой версии — они доступны по этой ссылке.
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Специальное издание Devil May Cry 5 было анонсировано в середине сентября на онлайн-трансляции Sony. Игра обзаведётся поддержкой 4K и 60 кадров в секунду — причём, одновременно эти параметры производительности не могут быть активированы.
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Версия для PlayStation 5 прямо со старта получит поддержку рейтрейсинга, чего нельзя сказать про Xbox Series. Слабая версия консоли Series S «лучи» в этой игре не сможет отрисовывать вовсе.
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А вот на Series X они появятся чуть позже. То есть, трассировка в специальном издании DMC 5 — временный эксклюзив для PlayStation 5.
Зато хардкорных фанатов проекта порадует режим Legendary Dark Knight и тот самый Вергилий на правах играбельного персонажа.
Devil May Cry 5: Special Edition выйдет 10 ноября на Xbox Series и 12 ноября на PlayStation 5.
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