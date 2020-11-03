В Сети начали появляться ролики с геймплеем Devil May Cry 5: Special Edition, записанным с помощью PlayStation 5. Они демонстрируют геймплей за Вергилия. Свои видео с игровым процессом опубликовали все ведущие игровые издания. А, например, журналисты издания Gematsu не поленились наделать и «залить» на специальную страничку скриншоты обновлённой версии — они доступны по этой ссылке.

реклама

анонсы и реклама <b>RTX 3070 в продаже</b> 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде 3090 Gigabyte Aorus в Регарде Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

Специальное издание Devil May Cry 5 было анонсировано в середине сентября на онлайн-трансляции Sony. Игра обзаведётся поддержкой 4K и 60 кадров в секунду — причём, одновременно эти параметры производительности не могут быть активированы.

реклама

Версия для PlayStation 5 прямо со старта получит поддержку рейтрейсинга, чего нельзя сказать про Xbox Series. Слабая версия консоли Series S «лучи» в этой игре не сможет отрисовывать вовсе.

реклама

реклама

А вот на Series X они появятся чуть позже. То есть, трассировка в специальном издании DMC 5 — временный эксклюзив для PlayStation 5.

Зато хардкорных фанатов проекта порадует режим Legendary Dark Knight и тот самый Вергилий на правах играбельного персонажа.

Devil May Cry 5: Special Edition выйдет 10 ноября на Xbox Series и 12 ноября на PlayStation 5.