Вместо Wargame Red Dragon в EGS на этой неделе раздадут Dungeons 3
В этот четверг в Epic Games Store пройдёт очередная бесплатная раздача игры: изначально упоминалось, что в ней примет участие военная стратегия Wargame Red Dragon, но, как сообщила Epic Games, подарочный проект на этой неделе заменён на фэнтезийную стратегию Dungeons 3.
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Причиной тому стала задержка релиза Wargame Red Dragon в Epic Games Store. В причины задержки релиза представители компании вдаваться не стали, да это и совсем не важно.
Возвращаясь к теме Dungeons 3, стоит напомнить, что этот симулятор подземелья появился на свет в октябре 2017 года и настолько понравился игрокам, что заслужил в 94-процентный общий рейтинг в Steam.
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