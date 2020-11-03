Дополнение «Маркарт» к The Elder Scrolls Online уже доступно для прохождения
Нынешний год несмотря на весь его сплошной негатив пролетел (практически) ещё быстрее, чем предыдущие, а это значит, что в The Elder Scrolls Online подходит к концу история «Тёмного сердца Скайрима». Её завершение ознаменует собой выход дополнения «Маркарт», который уже состоялся на PC и Stadia, а до PlayStation 4 и Xbox One доберётся через неделю — 10 ноября.
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Параллельно с «Маркартом» к The Elder Scrolls Online также было применено обновление 28, так что в общей сложности нас ждут две новые области для исследования (Предел и пещеры Арктзанда), новые персонажи, задания и испытания, новая одиночная арена (Дебри Ватешранов), новые награды, улучшения, коллекция наборов снаряжения и многое другое.
По сюжету дополнения «Маркарт», нам предстоит одолеть тёмные силы Серой рати, обосновавшиеся в землях глубоко под городом Маркарт. На этом история спасения северной провинции Тамриэля от вампирской угрозы, чему и посвящён год «Тёмного сердца Скайрима», должна завершиться.
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Вообще, изменений и нововведений в обновлении и дополнении очень много, и подробнее о них фанаты The Elder Scrolls Online могут прочитать в официальной публикации, благо, она полностью на русском языке. Как, к слову, теперь официально и сама игра.
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