Продолжают поступать отрывки информации из квартального отчёта холдинга Activision Blizzard. Так, стало известно, что за последние три месяца (третий квартал) компания заработала $1,2 млрд на микротранзакциях в играх. Для сравнения, за третий квартал прошлого года этот показатель составлял $709 млн. Микротранзакции, к слову, занимают львиную долю в финансовых показателях Activision Blizzard, заработавшей за отчётный период в общей сложности $1,95 млрд. Получается, что микротранзакции никто не любит, но все ими пользуются.

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Безусловно, свою роль в росте доходов холдинга сыграла пандемия и самоизоляция, в результате чего видеоигры для многих стали одним из немногих доступных развлечений. С особенно большим энтузиазмом геймеры используют микротранзакции в Call of Duty Modern Warfare и Warzone, и, глядя на большие амбиции грядущей Call of Duty Black Ops Cold War, логично предположить, что тенденция сохранится.

Call of Duty Black Ops Cold War поступит в продажу 13 ноября на всех актуальных платформах.