Valve обновила недельный чарт продаж в своём сервисе цифровой дистрибуции Steam, а это означает, что завтра начинается долгая рабочая неделя. Но не будем о грустном, ведь повод данной заметки вполне себе позитивный. Итак, вот уже на протяжении нескольких недель лидером продаж в Steam остаётся кооперативный ужастик Phasmophobia.

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На втором месте расположилась Among Us, а вот предзаказы Cyberpunk 2077, несмотря на объявление о переносе выхода игры на 10 декабря, опустились лишь на третье место. Видимо, игроки сохраняют веру в то, что CD Projekt RED не выпустит ничего кроме бессмертного шедевра. Десятка лидеров выглядит так: