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Phasmophobia продолжает лидировать в недельном чарте Steam, а Cyberpunk 2077 сместилась на третье место

Несмотря ни на что
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Valve обновила недельный чарт продаж в своём сервисе цифровой дистрибуции Steam, а это означает, что завтра начинается долгая рабочая неделя. Но не будем о грустном, ведь повод данной заметки вполне себе позитивный. Итак, вот уже на протяжении нескольких недель лидером продаж в Steam остаётся кооперативный ужастик Phasmophobia.

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На втором месте расположилась Among Us, а вот предзаказы Cyberpunk 2077, несмотря на объявление о переносе выхода игры на 10 декабря, опустились лишь на третье место. Видимо, игроки сохраняют веру в то, что CD Projekt RED не выпустит ничего кроме бессмертного шедевра. Десятка лидеров выглядит так:

  • Phasmophobia;
  • Among Us;
  • Cyberpunk 2077 (предзаказ);
  • The Outer Worlds;
  • Valve Index VR Kit;
  • Hades;
  • Baldur’s Gate III;
  • Ghostrunner;
  • Destiny 2 Beyond Light Deluxe Edition;
  • Teardown.
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