Анонсирована условно-бесплатная версия SpellForce 3
Компания THQ Nordic решила пойти на эксперимент и анонсировала проект под названием SpellForce 3 Versus, за которым скрывается условно-бесплатная версия гибрида стратегии и ролевой игры SpellForce 3. Сопутствующий видеоролик — в наличии.
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Условно-бесплатный вариант SpellForce 3 предполагает игру исключительно по Сети: в режиме рангового мультиплеера или же схватки против оппонентов-ИИ. Всё бы ничего, но по правилам SpellForce 3 Versus ваша игровая фракция — люди, орки или эльфы — будет выбрана случайным образом во время первого запуска игры. То есть главной свободы любого человека — свободы выбора — в условно-бесплатной версии SpellForce 3 нас лишили.
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Опробовать SpellForce 3 можно будет уже в следующий вторник — 3 ноября.
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