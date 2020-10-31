Компания THQ Nordic решила пойти на эксперимент и анонсировала проект под названием SpellForce 3 Versus, за которым скрывается условно-бесплатная версия гибрида стратегии и ролевой игры SpellForce 3. Сопутствующий видеоролик — в наличии.

реклама

анонсы и реклама 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 3090 MSI нереф в продаже RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf

Условно-бесплатный вариант SpellForce 3 предполагает игру исключительно по Сети: в режиме рангового мультиплеера или же схватки против оппонентов-ИИ. Всё бы ничего, но по правилам SpellForce 3 Versus ваша игровая фракция — люди, орки или эльфы — будет выбрана случайным образом во время первого запуска игры. То есть главной свободы любого человека — свободы выбора — в условно-бесплатной версии SpellForce 3 нас лишили.

реклама

Опробовать SpellForce 3 можно будет уже в следующий вторник — 3 ноября.