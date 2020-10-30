«Заслужить место в Вальгалле»: кинематографический трейлер Assassin’s Creed Valhalla
В преддверии совсем скорого релиза Ubisoft опубликовала красивый кинематографический трейлер Assassin’s Creed Valhalla, параллельно выполняющий роль рекламного ролика проекта. В данном видео наш главный герой, викинг Эйвор, рассказывает, как стать новым хозяином Англии, если никто не отдаёт ключи. От видеоролика отдаёт пафосом, но конкретно в данном случае это почему-то «в тему».
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Релиз Assassin’s Creed Valhalla состоится 10 ноября на PC, Xbox One, Xbox Series и PlayStation 4, и 12 ноября — на PlayStation 5. Российские геймеры смогут поиграть на PlayStation 5 лишь 19 ноября: именно в этот день продажи консоли стартуют в нашей стране.
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