В преддверии совсем скорого релиза Ubisoft опубликовала красивый кинематографический трейлер Assassin’s Creed Valhalla, параллельно выполняющий роль рекламного ролика проекта. В данном видео наш главный герой, викинг Эйвор, рассказывает, как стать новым хозяином Англии, если никто не отдаёт ключи. От видеоролика отдаёт пафосом, но конкретно в данном случае это почему-то «в тему».

реклама

анонсы и реклама 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 3090 MSI нереф в продаже Нереф RTX 3090 в Регарде 3090 Inno3D в продаже Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх

Релиз Assassin’s Creed Valhalla состоится 10 ноября на PC, Xbox One, Xbox Series и PlayStation 4, и 12 ноября — на PlayStation 5. Российские геймеры смогут поиграть на PlayStation 5 лишь 19 ноября: именно в этот день продажи консоли стартуют в нашей стране.