Только шесть игр для PS5 получат на старте поддержку 120 fps
Профильное издание PSU опубликовало перечень игр, для которых на данный момент подтверждён режим 120 fps на консоли PlayStation 5. Сразу стоит понять, что таких игр пока очень мало — всего шесть. Причём, 120 кадров в секунду в разрешении 4K будет выдавать и вовсе один проект — Monster Boy And The Cursed Kingdom. Это инди-экшен с далеко не самой передовой графикой, поэтому высокая производительность здесь очевидна.
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Перейдём к этим самым шести играм. Вот они:
- Monster Boy And The Cursed Kingdom — 120 fps в разрешении 4K;
- Devil May Cry V: Special Edition — 120 fps в разрешении 1080p;
- Call of Duty: Black Ops Cold War — 120 fps с пониженным разрешением;
- Dirt 5 — 120 fps с пониженным разрешением;
- Rainbow Six Siege — 120 fps с пониженным разрешением;
- WRC 9 — 120 fps в специальном режиме производительности.
Напомним, консоль PlayStation 5 поступает в продажу 19 ноября. Цены мы уже знаем. За устройство с дисководом придётся отдать 46 999 рублей. За цифровую версию PS5 у вас попросят 37 999 рублей.
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