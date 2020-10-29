Профильное издание PSU опубликовало перечень игр, для которых на данный момент подтверждён режим 120 fps на консоли PlayStation 5. Сразу стоит понять, что таких игр пока очень мало — всего шесть. Причём, 120 кадров в секунду в разрешении 4K будет выдавать и вовсе один проект — Monster Boy And The Cursed Kingdom. Это инди-экшен с далеко не самой передовой графикой, поэтому высокая производительность здесь очевидна.

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Перейдём к этим самым шести играм. Вот они:

Monster Boy And The Cursed Kingdom — 120 fps в разрешении 4K;

Devil May Cry V: Special Edition — 120 fps в разрешении 1080p;

Call of Duty: Black Ops Cold War — 120 fps с пониженным разрешением;

Dirt 5 — 120 fps с пониженным разрешением;

Rainbow Six Siege — 120 fps с пониженным разрешением;

WRC 9 — 120 fps в специальном режиме производительности.

Напомним, консоль PlayStation 5 поступает в продажу 19 ноября. Цены мы уже знаем. За устройство с дисководом придётся отдать 46 999 рублей. За цифровую версию PS5 у вас попросят 37 999 рублей.