В Steam началась хеллоуинская распродажа
Утечка даты проведения хеллоуинской распродажи в Steam в очередной раз оказалась правдивой, и несколько минут назад соответствующая акция официально началась. Важно помнить главное: в отличие от хеллоуинских распродаж в других сервисах цифровой дистрибуции, в Steam на Хеллоуин распродают в основном тематические игры-ужастики, триллеры и прочие проекты с элементами мистики.
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Предложений довольно много, мы же упомянем о нескольких наиболее интересных из них:
- Alien Isolation за 342 рубля (скидка 75 %);
- Call of Cthulhu за 329 рублей (скидка 70 %);
- The Forest за 195 рублей (скидка 55 %);
- Dead by Daylight за 199 рублей (скидка 60 %);
- Dying Light за 373 рубля (скидка 66%).
Акция продлится до 2 ноября, 21:00 по московскому времени.
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