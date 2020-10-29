Утечка даты проведения хеллоуинской распродажи в Steam в очередной раз оказалась правдивой, и несколько минут назад соответствующая акция официально началась. Важно помнить главное: в отличие от хеллоуинских распродаж в других сервисах цифровой дистрибуции, в Steam на Хеллоуин распродают в основном тематические игры-ужастики, триллеры и прочие проекты с элементами мистики.

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Предложений довольно много, мы же упомянем о нескольких наиболее интересных из них:

Alien Isolation за 342 рубля (скидка 75 %);

Call of Cthulhu за 329 рублей (скидка 70 %);

The Forest за 195 рублей (скидка 55 %);

Dead by Daylight за 199 рублей (скидка 60 %);

Dying Light за 373 рубля (скидка 66%).

Акция продлится до 2 ноября, 21:00 по московскому времени.