Вот и наступил ещё один вечер четверга, а вместе с ним и новая бесплатная раздача игр в Epic Games Store. С сегодняшнего дня и до 5 ноября в сервисе можно будет забрать хоррор Blair Witch и ремастер относительно популярной в своё время Ghostbusters The Video Game про «Охотников за привидениями».

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На следующей неделе всем желающим раздадут военную стратегию Wargame Red Dragon.

Пользуясь случаем, хотелось бы напомнить, что сейчас в Epic Games Store проходит хэллоуинская распродажа, в рамках которой можно с большими скидками приобрести множество достойнейших игр и наконец-то потратить дополнительный скидочный купон, который всем раздавали за активацию условно-бесплатной версии Rocket League.