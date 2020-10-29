Нидерландские власти будут штрафовать EA, если из FIFA в их стране не уберут «лутбоксы»
Нидерланды уже давно находятся в авангарде борьбы с лутбоксами и прочими «механиками сюрпризов» в видеоиграх. Свою пользу эта борьба определённо приносит: разработчики под давлением общественного мнения либо позволяют игрокам увидеть, что находится в лутбоксе, либо вовсе отказываются от данной системы в пользу более прозрачной «купил, что хотел — получил, что хотел».
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Но сражение продолжается: сегодня нидерландские СМИ сообщили о том, что местный суд выступил на стороне регулятора Ksa и признал лутбоксы в FIFA одной из незаконных форм азартных игр. В связи с этим на Electronic Arts в целом и её швейцарское подразделение в частности будет наложен штраф: если компания в течение трёх недель не уберёт из FIFA свою систему случайного контента за деньги, то ей грозит штраф в размере 250 тысяч евро в неделю вплоть до пяти миллионов евро.
Electronic Arts с решением нидерландского суда, естественно, не согласна, и отмечает, что лутбоксы в FIFA не являются азартной игрой и не нарушают соответствующее законодательство, поскольку получаемый в них контент имеет ценность только внутри игры и не может быть обменен на реальные деньги и товары. Компания намерена обжаловать решение суда.
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