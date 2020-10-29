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Нидерландские власти будут штрафовать EA, если из FIFA в их стране не уберут «лутбоксы»

Столь ли существенный это рынок для EA, чтобы «прогибаться» — вот, в чём вопрос.
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Нидерланды уже давно находятся в авангарде борьбы с лутбоксами и прочими «механиками сюрпризов» в видеоиграх. Свою пользу эта борьба определённо приносит: разработчики под давлением общественного мнения либо позволяют игрокам увидеть, что находится в лутбоксе, либо вовсе отказываются от данной системы в пользу более прозрачной «купил, что хотел — получил, что хотел».

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Но сражение продолжается: сегодня нидерландские СМИ сообщили о том, что местный суд выступил на стороне регулятора Ksa и признал лутбоксы в FIFA одной из незаконных форм азартных игр. В связи с этим на Electronic Arts в целом и её швейцарское подразделение в частности будет наложен штраф: если компания в течение трёх недель не уберёт из FIFA свою систему случайного контента за деньги, то ей грозит штраф в размере 250 тысяч евро в неделю вплоть до пяти миллионов евро.

Electronic Arts с решением нидерландского суда, естественно, не согласна, и отмечает, что лутбоксы в FIFA не являются азартной игрой и не нарушают соответствующее законодательство, поскольку получаемый в них контент имеет ценность только внутри игры и не может быть обменен на реальные деньги и товары. Компания намерена обжаловать решение суда.

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t-dirt
14:29
ты вообще путаешся в показаниях. объясняю на пальцах. дср - идёт расчёт на повышенном относительно нативного разрешении, потом видяха делает даунскейлинг до нативного и картинка улучшается, зазубрины ...
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t-dirt
14:28
потом идёт даунскейлинг и точка.
AMD тестирует технологию Super Resolution — аналог NVIDIA DLSS
ego0550
14:27
Так вот в ней как раз включение RTX чаще всего и портит картинку, т.к. полностью убирает традиционные эффекты, но на полноценные RTX не хватает. Да и честно сказать - графика в метро слишком уж устаре...
AMD тестирует технологию Super Resolution — аналог NVIDIA DLSS
Сергей Vorvort
14:27
То же самое. Я дополнил твой ответ.
AMD тестирует технологию Super Resolution — аналог NVIDIA DLSS
Алексей Кутерев
14:27
Вот у вас полыхнуло-то.
AMD тестирует технологию Super Resolution — аналог NVIDIA DLSS
Чувак
14:27
Инновация. На втором клике по ярлыку игры)))
Иногда они возвращаются: NVIDIA начинает продажу видеокарт GeForce RTX 30 Founders Edition в России
hiveliberty
14:26
Потому что, ты акцент ставишь на даунскейле, хотя не он является ключевым. Именно рендеринг в виртуальном (повышенном) разрешении и повышает качество изображения, и создает повышенную нагрузку на ВК. ...
AMD тестирует технологию Super Resolution — аналог NVIDIA DLSS
Алексей Кутерев
14:26
Так а зачем брать, если производитель не доплачивает за использование? Чемоданы - основа внедрения закрытых технологий.
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kaissa
14:26
Ну да конечно - в 3090 - 24 памяти а у АМД только 16.))) Странно кстати - что сэкономили в флагмане - видимо посчитали что 16 хватает - а цену нужно было удержать ниже Нвидии...
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Kopcheniy
14:23
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