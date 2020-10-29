Мобильной версии Genshin Impact за месяц удалось заработать $245 млн
То, что Genshin Impact если не произвела фурор, то, по меньшей мере, сильно заинтересовала игровую общественность, стало очевидно после участившихся упоминаний данного проекта в Сети и регулярных извещениях о её финансовых успехах. Так, за неделю после релиза мобильная версия Genshin Impact заработала примерно $60 млн, а спустя месяц, как рапортуют аналитики фирмы SensorTower, преодолела отметку в $245 млн.
реклама
Любопытно, что пользователи iOS- и Android-устройств продемонстрировали практически равную платёжеспособность и принесли создателям игры $144 млн и $101 млн соответственно. Наибольшей популярностью Genshin Impact пользуется в Китае, на втором месте Япония, и на третьем — США.
реклама
На данный момент Genshin Impact помимо мобильных устройств также доступна на PC и PlayStation 4 с планом по выпуску и на Switch.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила