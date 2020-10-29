То, что Genshin Impact если не произвела фурор, то, по меньшей мере, сильно заинтересовала игровую общественность, стало очевидно после участившихся упоминаний данного проекта в Сети и регулярных извещениях о её финансовых успехах. Так, за неделю после релиза мобильная версия Genshin Impact заработала примерно $60 млн, а спустя месяц, как рапортуют аналитики фирмы SensorTower, преодолела отметку в $245 млн.

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Любопытно, что пользователи iOS- и Android-устройств продемонстрировали практически равную платёжеспособность и принесли создателям игры $144 млн и $101 млн соответственно. Наибольшей популярностью Genshin Impact пользуется в Китае, на втором месте Япония, и на третьем — США.

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На данный момент Genshin Impact помимо мобильных устройств также доступна на PC и PlayStation 4 с планом по выпуску и на Switch.