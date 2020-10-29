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Настольная игра по Frostpunk собрала на Kickstarter почти в 12 раз больше средств, чем планировалось

А оно так часто получается.
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В начале октября 11 bit Studios совместно с Glass Cannon Unplugged отправились на Kickstarter, чтобы на народные деньги попробовать профинансировать выпуск «настолки» по мотивам градостроительного выживача Frostpunk. Первоначальные запросы у коллективов были относительно скромные — всего 235 тысяч долларов — но очень быстро стало очевидно, что игроки сильно заинтересованы в продукте.

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В итоге по состоянию на сегодняшний день, за несколько часов до окончания кампании по сбору средств, общая сумма пожертвований достигла почти 2,8 млн долларов, что практически в 12 раз превосходит изначальный план.

Игра должна появиться в продаже летом следующего года, а пока можно ознакомиться с «демкой» её виртуальной версии.

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Теги

11 bit studios frostpunk frostpunk the board game
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Юрий Полкунов
00:01
Да забей тут секта с самовнушением пока тестов не будет не обоснуешь ни как)
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Morph ☢
23:59
Всего 580$ ? В наших реалиях это 780 ! Т.е. от 63 000р ! За среднюю карту без полноценого RTX. Молчу уже про аналог DLSS.... тут этого вообще нет. Имхо --> 3070 по прежнему бестбай для 1080-240Hz и...
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ACDCOVER
23:58
Ваша знаменитая мантра. Игры не игры, тесты не тесты.
Radeon RX 6900 XT заняла место самой быстрой видеокарты на рынке, потеснив GeForce RTX 3090
ronoho
23:57
значит будем брать нвидия, т.е. тоже мне проблема ;))))
Цена Radeon RX 6800 выглядит разочаровывающе на фоне GeForce RTX 3070 – 579$ vs 500$ в пользу NVIDIA
dimchoos
23:57
Дерьмо Какоето. Ценник будет от 1000$
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Владимир
23:57
сказали про дайректХ12 алтимейт и потдержку всех его ретрейс штучек (RT/VRS/MS/SF). если на течповерап выложены правильные характеристики то рх6900хт даже ропов больше имеет (Исторический момент)) чем...
Radeon RX 6900 XT заняла место самой быстрой видеокарты на рынке, потеснив GeForce RTX 3090
Listoman
23:57
Для всех слив, ибо иметь за 1000$ уровень 3080 за 700$ с учётом сравнения с фейковыми графиками презентации - сильно даже для амуде)
Radeon RX 6900 XT заняла место самой быстрой видеокарты на рынке, потеснив GeForce RTX 3090
fynjy_2005
23:57
Узпокойся, но точног не известно. Даже исходя из презентации
Radeon RX 6900 XT заняла место самой быстрой видеокарты на рынке, потеснив GeForce RTX 3090
Юрий Полкунов
23:56
ну там хоть не самец 8нм штампует, хотя майнеры всем насрать могут и магазам проше 100 карт им продать чем по 1шт каждому в руки
Radeon RX 6900 XT заняла место самой быстрой видеокарты на рынке, потеснив GeForce RTX 3090
MaTbZelota
23:56
ну верьте, верьте... опять обсерится амд, как только тесты реальные пойдут.
Лиза Су: теперь у AMD самая быстрая видеокарта в мире и самый быстрый игровой процессор
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