В начале октября 11 bit Studios совместно с Glass Cannon Unplugged отправились на Kickstarter, чтобы на народные деньги попробовать профинансировать выпуск «настолки» по мотивам градостроительного выживача Frostpunk. Первоначальные запросы у коллективов были относительно скромные — всего 235 тысяч долларов — но очень быстро стало очевидно, что игроки сильно заинтересованы в продукте.

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В итоге по состоянию на сегодняшний день, за несколько часов до окончания кампании по сбору средств, общая сумма пожертвований достигла почти 2,8 млн долларов, что практически в 12 раз превосходит изначальный план.

Игра должна появиться в продаже летом следующего года, а пока можно ознакомиться с «демкой» её виртуальной версии.