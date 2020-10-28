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Джон Рэмбо готовится прийти в Mortal Kombat 11 уже в ноябре

И голос у него почти как у Сталлоне!
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Разработчики файтинга Mortal Kombat 11 показали новый трейлер, посвящённый очень колоритному персонажу — Джону Рэмбо. Способности героя и его внешний вид описывает закадровый голос, принадлежащий Джонни Кейджу. Если коротко, то там где Рэмбо — там целая армия.

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Джон Рэмбо появится в Mortal Kombat 11 уже 17 ноября в составе дополнения Kombat Pack 2. Дополнительно в это DLC включили Милину и Рейна.
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