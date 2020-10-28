В Dying Light вновь стартовало событие-кроссовер с Left 4 Dead 2
Разработчики Dying Light придумали традицию — перед Хэллоуином проводить в игре событие-кроссовер с Left 4 Dead 2. В этом году событие стартовало на PC несколько часов назад и продлится до 29 октября, 21:00 по московскому времени. На консолях мероприятие пройдёт лишь через несколько недель.
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В рамках «ивента» игроки в Dying Light смогут опробовать свои силы в режиме «Нашествие зомби», в котором предстоит отбиваться от орд полуразложившихся трупов, опробовать зажигательные снаряды, а также получить уникальное оружие и сняряжение из Left 4 Dead. Забавный момент: событие также вводит в игру знаменитого гнома Чомски, которым в Dying Light можно будет хорошенько отдубасить оживших покойников, и модель Билла — одного из главных действующих лиц Left 4 Dead.
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