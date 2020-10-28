Авторы ARK Survival Evolved показали, насколько лучше игра выглядит на Xbox Series X по сравнению с Xbox One
Сегодня популярный «выживач» ARK Survival Evolved заранее получил графическое обновление для Xbox Series X, и по такому поводу разработчики решили опубликовать специальный видеоролик, наглядно демонстрирующий огромную разницу в качестве и сочности картинки на «некстгене» по сравнению с уже давным-давно морально устаревшей Xbox One.
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Список графических улучшений для Xbox Series X в ARK Survival Evolved насчитывает два десятка пунктов, мы же перечислим лишь некоторые из них: работа в режиме 4K@30 или даже 60 fps, огромная дальность прорисовки (даже дальше, чем на PC), текстуры высокого разрешения, динамическое качество теней, высокий уровень постобработки и многое-многое другое, не говоря уже о многократно более высокой скорости загрузки.
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