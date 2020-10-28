Сегодня популярный «выживач» ARK Survival Evolved заранее получил графическое обновление для Xbox Series X, и по такому поводу разработчики решили опубликовать специальный видеоролик, наглядно демонстрирующий огромную разницу в качестве и сочности картинки на «некстгене» по сравнению с уже давным-давно морально устаревшей Xbox One.

реклама

анонсы и реклама Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Список графических улучшений для Xbox Series X в ARK Survival Evolved насчитывает два десятка пунктов, мы же перечислим лишь некоторые из них: работа в режиме 4K@30 или даже 60 fps, огромная дальность прорисовки (даже дальше, чем на PC), текстуры высокого разрешения, динамическое качество теней, высокий уровень постобработки и многое-многое другое, не говоря уже о многократно более высокой скорости загрузки.