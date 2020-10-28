В конце сентября разработчики из Frontier Developments пообещали, что контент из расширения-сезонного пропуска Horizons для Elite Dangerous в конце октября станет бесплатным. Как и было обещано, несколько часов назад все обладатели игры получили всё им причитающееся: технически, контент из Horizons просто вошёл в состав базового контента игры. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Horizons вышло в 2015 году и представляет собой набор из пяти дополнений, в своё время значительно расширивших и обогативших игровой процесс Elite Dangerous.

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В настоящее время поклонники Elite Dangerous находятся в ожидании масштабного дополнения Odyssey, ранее известного под многообещающим названием Next Era. Релиз данного дополнения, которое, в частности, позволит игрокам выходить из кабин своих кораблей и прогуливаться по поверхности планет, состоится в следующем году.