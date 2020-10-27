В огромном ноябрьском обновлении в Age of Empires II Definitive Edition добавят «королевскую битву»
В середине следующего месяца исполнится ровно год с момента выхода Age of Empires II Definitive Edition, и по такому поводу разработчики из Forgotten Empires совместно с Tantalus Media решили подготовить гигантское праздничное ноябрьское обновление. Как утверждают сами девелоперы, грядущее обновление станет крупнейшим из всех, что за год выходили к Age of Empires II Definitive Edition.
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Конкретными подробностями обновления разработчики пока не делятся, решив приберечь их до более близкой к релизу даты, но уже сейчас известно, что одним из его главных нововведений станет местная вариация режима королевской битвы. Режим рассчитан на восьмерых игроков, а выиграет тот, кто «в живых» останется последним. В сжатой форме описание режима звучит как обыкновенный режим «все против всех», поэтому придётся ждать развёрнутого описания.
Обновление добавит в Age of Empires II Definitive Edition функцию быстрой игры, благодаря которой находить матчи станет гораздо легче и быстрее. Также игру ждут обновлённые интерфейсы главного меню и выбора цивилизаций.
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Разумеется, не обойдётся и без изменений в балансе. В детали авторы пока не вдаются: известно, что сильные нации ждут ослабления, а «аутсайдеров» постараются усилить.
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