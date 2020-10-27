Capcom в официальном Twitter серии Devil May Cry опубликовала сообщение-картинку, в котором рассказала о режимах работы Devil May Cry 5 Special Edition на консолях нового поколения от Microsoft.

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И на старшей Xbox Series X, и на младшей Xbox Series S обновлённая версия игры будет функционировать при частоте кадров до 120 fps, порадует улучшенным объёмным звуком, быстрыми загрузками, новым уровнем сложности, турбо-режимом, а также возможностью поиграть за Вергилия, брата Данте. Отличаться будет разрешение — в 4K проект сможет «вывезти» только Xbox Series X — и трассировка лучей, которая будет недоступна на младшей версии консоли.

Разработчики не пояснили, почему так вышло, но логично предположить, что Xbox Series S попросту не удовлетворяет требованиям производительности.

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Важно помнить, что трассировка лучей в Devil May Cry 5 Special Edition первое время после релиза будет эксклюзивной для PlayStation 5: соответствующее обновление на Xbox Series X выйдет позже.