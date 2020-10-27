Devil May Cry 5 Special Edition не получит трассировку лучей на младшей версии Xbox Series
Capcom в официальном Twitter серии Devil May Cry опубликовала сообщение-картинку, в котором рассказала о режимах работы Devil May Cry 5 Special Edition на консолях нового поколения от Microsoft.
реклама
И на старшей Xbox Series X, и на младшей Xbox Series S обновлённая версия игры будет функционировать при частоте кадров до 120 fps, порадует улучшенным объёмным звуком, быстрыми загрузками, новым уровнем сложности, турбо-режимом, а также возможностью поиграть за Вергилия, брата Данте. Отличаться будет разрешение — в 4K проект сможет «вывезти» только Xbox Series X — и трассировка лучей, которая будет недоступна на младшей версии консоли.
Разработчики не пояснили, почему так вышло, но логично предположить, что Xbox Series S попросту не удовлетворяет требованиям производительности.
реклама
Важно помнить, что трассировка лучей в Devil May Cry 5 Special Edition первое время после релиза будет эксклюзивной для PlayStation 5: соответствующее обновление на Xbox Series X выйдет позже.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила