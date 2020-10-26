Immortals Fenyx Rising отправилась в печать
Ubisoft поделилась важной в «жизни» Immortals Fenyx Rising подробностью: сегодня игра отправилась в печать, или, как выражаются на Западе, «ушла на золото». Это означает, что основная работа над Immortals Fenyx Rising завершена, и мастер-копии диска отправились на фабрики.
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В наши дни данное событие с распространением скоростного, безлимитного и доступного интернета уже практически полностью утратило свой смысл, но традиция отмечать этот день у разработчиков осталась. С точки зрения простого игрока отправка Immortals Fenyx Rising в печать означает, что дата релиза 3 декабря теперь окончательно зафиксирована и изменится только при форс-мажорных обстоятельствах.
Напомним, что Immortals Fenyx Rising раньше носила название Gods & Monsters, а её события разворачиваются в сеттинге, основанном на древнегреческих мифах. Нам в роли героини Феникс предстоит вернуть олимпийским богам силу, которую украл главный игровой антагонист — великан Тифон.
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