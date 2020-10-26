Чуть меньше трёх недель остаётся до выхода Call of Duty Black Ops Cold War, и по такому поводу разработчики из Treyarch совместно с Activision представили нашему вниманию официальный релизный видеоролик, в котором вкратце рассказывается завязка сюжета и что предстоит делать в рамках прохождения одиночной кампании.

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Напомним, что по сюжету Black Ops Cold War нам необходимо выследить советского агента под позывным Персей, стремящегося изменить ход истории и сместить баланс сил. События игры разворачиваются в 1980-е годы и являются прямым продолжением событий оригинальной Black Ops. Помимо сюжетной кампании в Black Ops Cold War также представлено великое множество сетевых игровых режимов на любой вкус.

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Релиз игры запланирован на 13 ноября на всех актуальных платформах.