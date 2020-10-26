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Эффектный трейлер к скорому выходу Call of Duty Black Ops Cold War

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Чуть меньше трёх недель остаётся до выхода Call of Duty Black Ops Cold War, и по такому поводу разработчики из Treyarch совместно с Activision представили нашему вниманию официальный релизный видеоролик, в котором вкратце рассказывается завязка сюжета и что предстоит делать в рамках прохождения одиночной кампании.

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Напомним, что по сюжету Black Ops Cold War нам необходимо выследить советского агента под позывным Персей, стремящегося изменить ход истории и сместить баланс сил. События игры разворачиваются в 1980-е годы и являются прямым продолжением событий оригинальной Black Ops. Помимо сюжетной кампании в Black Ops Cold War также представлено великое множество сетевых игровых режимов на любой вкус.

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Релиз игры запланирован на 13 ноября на всех актуальных платформах.

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Теги

activision treyarch raven software call of duty black ops cold war
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t-dirt
20:49
корейцы должны лечится. ничем иным кроме воспалённого мозга такое их поведение не объяснить.
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t-dirt
20:48
у тебя голова работает?
LG представила смартфон начального уровня по цене Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Михаил Ааа
20:47
Табличка сгенерирована сайтом PassMark, если что не нравиться, то все претензии к ним. Можно ещё в Спортлото написать.
16-ядерный Ryzen 9 5950X обходит 10-ядерный Core i9-10900К на 90% в многоядерном тесте PassMark
sgs
20:47
Спасибо что рассказал. Я думал это очередной кусок овна который тупо пиарится на киберпуке, а оно вона чего. Но похоже это на любителя все же. :(
Критики высоко оценили киберпанковый слэшер Ghostrunner
t-dirt
20:47
ничего нового. всё те же красные протечки...
Первые изображения графического чипа Radeon RX 6900 XT – большой размер и на 10% быстрее RTX 3080
Михаил Ааа
20:46
Проснись, в реальных приложениях AMD со времён Zen1 тащит, проблема только в играх была. С 32МБ общим L3 АМД и в играх затащит.
16-ядерный Ryzen 9 5950X обходит 10-ядерный Core i9-10900К на 90% в многоядерном тесте PassMark
Dark_Cloud
20:44
Но могло быть и лучше. Когда я собирал, сурьезный бидай стоил почти как проц+мать, а мой недобидай могет только так. А потом цены на память упали вдвое, и баллистики вышли. Жжет до сих пор.
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Listoman
20:42
У меня 100mh при жоре 240вт) Я, собсно, типа спрашивал который понёс какие-то бредни про асики и т.д)
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Exiton
20:42
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Exel Benchmark
20:41
Ну не так плохо как могло быть. У меня б дай 3733 сл16
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