Разработчики ролевой игры Cyberpunk 2077 на протяжении нынешнего года не единожды делали заявления о том, что не все запланированные механики появятся в финальной версии игры. Мы теперь точно знаем, что кастомизации авто, метро и бега по стенам не будет. Некоторые пользователи тематических форумов начали активно продвигать предположения о том, что разработчики специально отказываются от тех особенностей Cyberpunk 2077, которые никогда официально и не заявлялись. Специально по такому случаю старший дизайнер уровней, господин Майлз Тост, решил внести ясность и дал развёрнутый комментарий на официальном Discord-канале Cyberpunk 2077.

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Майлз Тост дал понять, что контент в игре может меняться на протяжении всего периода разработки. И если какие-то вещи показываются за 2 года до релиза на видеозаписях с демоверсии, то ничего тут страшного нет, если отдельные игровые механики к релизу будут упразднены. Тост подчеркнул, что некоторые идеи хорошо выглядят «на бумаге», но при их реализации возникают закономерные трудности, преодоление которых могло бы отнять слишком много времени.

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Также старший дизайнер уровней дал понять, что отказ от некоторых идей не обязательно делает игру хуже. В том же третьем «Ведьмаке» разработчикам из CD Projekt Red пришлось отказаться от некоторых вещей, что пошло проекту только на пользу. Майлз Тост также попросил игроков не волноваться по поводу количества контента в игре и дал понять, что студия не всегда может дать объективный прогноз по времени, которое будет потрачено на прохождение игры.

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Релиз Cyberpunk 2077 должен состояться 19 ноября на PC и всех актуальных консолях.