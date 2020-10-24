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Хоррор Visage выйдет из раннего доступа в конце октября и станет вдвое больше
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Разработчики из студии SadSquare объявили о том, что их мрачный психологический хоррор Visage выберется из раннего доступа Steam уже в следующую пятницу, 30 октября. Специальный сопутствующий видеоролик прилагается.

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Как пишут разработчики, за время раннего доступа им удалось получить достаточно ресурсов для производства Visage, в результате чего за два года проект увеличился в два раза. Если в раннем доступе игрокам доступны две главы проекта, то после финального релиза их станет четыре, а общая продолжительность прохождения Visage увеличится с восьми до пятнадцати часов.

Вместе с тем игру ждёт и повышение цены — с $24,99 до $34,99, или эквивалентно в региональных валютах. В России Visage в раннем доступе оценивается в 465 рублей. Покупателям ранней версии ничего доплачивать не придётся — для них релиз полной версии Visage будет выглядеть как крупное обновление. Файлы сохранений из ранней версии несовместимы с релизной, так что прохождение придётся начать с нуля.

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Напомним, что действие Visage разворачивается в огромном особняке, в котором когда-то произошли некие загадочные и ужасные события. Наш персонаж — единственное живое существо в этих, кажется, бесконечных лабиринтах коридоров и пустых комнат. Ранняя версия проекта была очень тепло принята сообществом, поэтому прогнозы на финальный вариант самые позитивные.

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