Разработчики из студии SadSquare объявили о том, что их мрачный психологический хоррор Visage выберется из раннего доступа Steam уже в следующую пятницу, 30 октября. Специальный сопутствующий видеоролик прилагается.

реклама

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Как пишут разработчики, за время раннего доступа им удалось получить достаточно ресурсов для производства Visage, в результате чего за два года проект увеличился в два раза. Если в раннем доступе игрокам доступны две главы проекта, то после финального релиза их станет четыре, а общая продолжительность прохождения Visage увеличится с восьми до пятнадцати часов.

Вместе с тем игру ждёт и повышение цены — с $24,99 до $34,99, или эквивалентно в региональных валютах. В России Visage в раннем доступе оценивается в 465 рублей. Покупателям ранней версии ничего доплачивать не придётся — для них релиз полной версии Visage будет выглядеть как крупное обновление. Файлы сохранений из ранней версии несовместимы с релизной, так что прохождение придётся начать с нуля.

реклама

реклама

Напомним, что действие Visage разворачивается в огромном особняке, в котором когда-то произошли некие загадочные и ужасные события. Наш персонаж — единственное живое существо в этих, кажется, бесконечных лабиринтах коридоров и пустых комнат. Ранняя версия проекта была очень тепло принята сообществом, поэтому прогнозы на финальный вариант самые позитивные.