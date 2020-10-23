Activision совместно с Treyarch сообщили о том, что режим Zombies Onslaught («Зомби: бойня») в грядущей Call of Duty Black Ops Cold War на протяжении года — вплоть до 1 ноября 2021-го — будет доступен в качестве эксклюзивного контента для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5.

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Указанный режим представляет собой кооперативное выживание на двоих: игроки попадают на стандартные мультиплеерные карты Black Ops Cold War, но вместо «живых» (во всех смыслах) противников им теперь противостоят орды зомби, которых нужно будет отстреливать, используя богатый арсенал доступного вооружения. При этом во избежание «кемперства» в режиме организованы специальные аномалии и сферы, вынуждающие игроков менять своё местоположение.

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Напомним, что Call of Duty Black Ops Cold War выйдет 13 октября. А вот нужен ли будет на других платформах режим «Зомби: бойня» через год, когда уже выйдет очередная часть Call of Duty, вопрос, в общем-то, риторический.