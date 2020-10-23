Хорошие новости для преданных пользователей Steam: популярная королевская битва Apex Legends выйдет в магазине дядюшки Гейба уже меньше, чем через две недели — 4 ноября. В этот же день в игре начнётся седьмой мультиплеерный сезон.

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Разработчики отмечают, что весь прогресс, достигнутый в Origin-версии Apex Legends, будет перенесён в Steam-версию. В честь Steam-релиза игроки получат эксклюзивные талисманы для оружия, выполненные в виде известных героев (и противников) из игр производства Valve.

Напомним, что процесс возвращения Electronic Arts в Steam был начат в конце прошлого года: в магазине Valve теперь можно купить ранее эксклюзивные для Origin игры серии Battlefield, Crysis, Star Wars Jedi Fallen Order и многие другие проекты.