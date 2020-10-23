Студия 10 Chambers продолжает регулярно совершенствовать свой кооперативный шутер под названием GTFO. В частности, несколько часов назад авторы сообщили о выпуске четвёртого обновления, ставшего крупнейшим за всё время пребывания GTFO в раннем доступе.

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Главным нововведением обновления стала система подбора игроков (матчмейкинг). Пока что данная система находится в состоянии «альфы», поэтому её ещё ждут дальнейшие улучшения, но уже на данном этапе матчмейкинг должен справляться с задачей поиска игроков примерно одинакового с вами уровня.

Появилась «многоуровневая» система сложности, выполняющая сразу две задачи — предоставить возможность опытным игрокам показать себя, и в то же время дать воздух новичкам. В зависимости от выбранного маршрута, сложность прохождения некоторых экспедиций будет изменяться.

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Главной локацией обновления стал «Датацентр», появилось новое оружие, инструменты и многое другое. GTFO находится в раннем доступе с декабря прошлого года и успел за это время получить высокие пользовательские оценки.