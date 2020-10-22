Как и было обещано ещё в начале октября, сегодня градостроительная стратегия Anno 1800 пополнилась новым контентом из аддона Land of Lions («Земля львов»). Видеоролик с демонстрацией красот и кратким введением в курс местных событий — на месте.

реклама

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

По сюжету дополнения «Земля львов», мы отправимся в африканский регион Энбесу, чтобы с помощью систем орошения оживить местные непригодные для возделывания сельскохозяйственных культур и, как следствие, существования, земли. В дополнении появятся многочисленные новые виды ресурсов, производственные цепочки, уровни населения и другие неотъемлемые части любой игры серии Anno.

реклама

Все обладатели сезонного абонемента к Anno 1800 получат «Землю львов» автоматически. Все остальные могут приобрести аддон отдельно.