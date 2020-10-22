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Anno 1800 получила огромное «африканское» дополнение «Земля львов»
Будем заниматься нетипичными для европейцев в Африке делами.

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Как и было обещано ещё в начале октября, сегодня градостроительная стратегия Anno 1800 пополнилась новым контентом из аддона Land of Lions («Земля львов»). Видеоролик с демонстрацией красот и кратким введением в курс местных событий — на месте.

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По сюжету дополнения «Земля львов», мы отправимся в африканский регион Энбесу, чтобы с помощью систем орошения оживить местные непригодные для возделывания сельскохозяйственных культур и, как следствие, существования, земли. В дополнении появятся многочисленные новые виды ресурсов, производственные цепочки, уровни населения и другие неотъемлемые части любой игры серии Anno.

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Все обладатели сезонного абонемента к Anno 1800 получат «Землю львов» автоматически. Все остальные могут приобрести аддон отдельно.

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