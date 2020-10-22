Как известно, в триллере The Medium действие разворачивается сразу в двух мирах: физическом и «духовном». Это ключевой элемент игрового процесса The Medium, поэтому сегодня разработчики из Bloober Team решили остановиться на нём чуть подробнее.

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В The Medium мы играем за девушку-медиума по имени Марианна, обладающую даром (или проклятием, смотря с какой стороны на это смотреть) пребывания в двух реальностях. В игре Марианна использует свой дар, чтобы разгадать тайну исчезновения ребёнка в заброшенной гостинице. По словам разработчиков, значительную часть времени Марианна будет присутствовать в одном из двух миров, однако периодически сущность героини будет «расщепляться», находясь сразу и в материальном, и в параллельном мирах.

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Действия, выполняемые в одном из миров, оказывают влияние на другой мир, и на этом в The Medium будут завязаны многие головоломки. В частности, дух Марианны может проникнуть за стену и запитать расположенный там обесточенный электрический щит, чтобы открыть дверь уже в материальном мире.

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Релиз The Medium состоится 10 декабря на PC и Xbox Series X/S.