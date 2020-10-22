Первые обзоры Watch Dogs: Legion выйдут только за несколько часов до релиза
Сделаем вид, что мы ничего не подозреваем.
Агрегатор рецензий OpenCritic раскрыл точную дату появления первых обзоров Watch Dogs: Legion. Случиться это должно 28 октября в 14:00 по московскому времени. Выбор такого времени объясняется достаточно просто: уже в 15:00 того же дня игра выходит в Новой Зеландии. Это первая страна в графике релизов из-за своего географического расположения. В России релиз случится в ночь с 28 на 29 октября.
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Напомним, за разработку Watch Dogs: Legion отвечает Ubisoft: Toronto, которая в ответе за Splinter Cell: Blacklist. Проект выйдет на PC и всех актуальных консолях, включая некстген.
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