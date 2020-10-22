Инновационный и технологичный хоррор Scorn представлен 14-минутным роликом с игровым процессом
Мы заинтригованы.
Разработчики из студии Ebb Software совместно с игровым порталом Gamespot опубликовали геймплейный ролик Scorn — хоррора, вдохновлённого творчеством художника Ханса Рудольфа Гигера. Продолжительность ролика составляет 14 минут..
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Действие игры происходит в жутком мире с мрачными декорациями. В геймплейном плане Scorn — это хоррор с элементами «симулятора «ходьбы». Игрок путешествует, рассматривает локации, собирает предметы и щекочет себе нервы.
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Scorn должен появиться на PC и Xbox Series X в будущем году.
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