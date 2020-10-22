Покупатели киберпанкового слэшера Ghostrunner на PS4 и Xbox One получат бесплатное обновление для «некстгена»
Как будто могло быть иначе. Платные апгрейды здесь только в виде исключения.
Разработчики игр продолжают готовиться к пришествию консолей нового поколения. Сегодня разработчики киберпанкового слэшера Ghostrunner оповестили свою аудиторию о том, что в случае покупки версий игры для PlayStation 4 или Xbox One их ждёт автоматический бесплатный «апгрейд» для PlayStation 5 и Xbox Series соответственно.
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Напомним, что в Ghostrunner мы играем за кибернетического воина, вершащего правосудие в городе-Башне, где царят антиутопические порядки. Герою предстоит пробраться к самой вершине Башни, чтобы дать бой местному антагонисту.
Релиз Ghostrunner состоится уже в следующий вторник, 27 октября, на PC и консолях нового поколения. Версии для консолей нового поколения выйдут лишь в следующем году.
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