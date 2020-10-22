В середине ноября Mortal Kombat 11 получит второй набор бойцов Kombat Pack 2, в состав которого входят Рейн, Рэмбо (гостевой персонаж) и Милина. Игровой процесс за владыку воды нам показали в прошлый четверг, сегодня настала очередь Рэмбо, который и один в поле воин.

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В арсенал Рэмбо входят ножи, лук, гранаты, сокрушительные удары кулаками в лицо, ловушки, а также фаталити, при просмотре которых непроизвольно начинает болеть горло и область грудной клетки.

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Выход набора бойцов назначен на 17 ноября; в этот же день в продажу поступит полное издание Mortal Kombat 11, в состав которого входят базовая игра, расширение Aftermath и оба дополнительных набора бойцов.