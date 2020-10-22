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Мобильная версия Roblox заработала более $2 млрд
Аналитики спешат на помощь.

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Когда официальные источники молчат, на помощь приходят аналитические фирмы. Так, благодаря стараниям компании SensorTower стало известно, что доход строительного MMO-проекта Roblox на мобильных платформах превысил отметку в два миллиарда долларов США.

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Как отмечают аналитики, доход мобильной Roblox резко увеличился с мая этого года, что, безусловно, связано с пандемией и вызванными ею мерами по самоизоляции и «отрезанию» людей от других развлечений.

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По статистике, наибольшей популярностью Roblox пользуется на мобильных устройствах в США: именно Америка принесла игре две третий всего дохода — $1,3 млрд. На втором месте с колоссальным отставанием расположилась Великобритания с $161 млн (8 %), на третьем — Канада с $81 млн (4 %).

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