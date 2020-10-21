Capcom объяснила, в каких графических режимах будет работать «некстген»-версия Devil May Cry 5
Их всего четыре. И среди них даже есть режим со 120 кадрами в секунду.
Компания Capcom решила внести ясность в назревающий вопрос о рабочих режимах обновлённой для платформ нового поколения версии Devil May Cry 5.
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Согласно комментарию представителя Capcom, всего у Devil May Cry 5 Special Edition на PlayStation 5 и Xbox Series X будет четыре графических режима:
- разрешение 4K, 30 кадров в секунду, трассировка лучей;
- разрешение 1080p, 60 кадров в секунду, трассировка лучей;
- разрешение 4K, 60 кадров в секунду, без трассировки лучей;
- до 120 кадров в секунду, без трассировки лучей, разрешение не уточняется.
Стоит напомнить, что Devil May Cry 5 Special Edition будет одним из «стартовых» проектов на новых консолях и выйдет 10 ноября и 12 ноября на Xbox Series и PlayStation 5 соответственно. Важно: трассировка лучей в DMC5SE некоторое время будет эксклюзивной функцией для консолей от Sony.
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