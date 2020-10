Ubisoft решила провести в своём магазине тематическую распродажу, в которой принимают участие многие знаменитые стратегические серии, такие, как Anno, Heroes of Might and Magic и Settlers. Не сказать, что распродажа крупная, но довольно приятная.

В рамках данного материала мы перечислим несколько наиболее субъективно интересных предложений:

Anno 1800 за 999 рублей (скидка 60 %);

Anno 2205 Ultimate за 519 рублей (скидка 75 %);

Heroes of Might and Magic III Complete Edition за 104 рубля (скидка 75 %);

The Settlers History Collection за 584 рубля (скидка 65 %).

Акция продлится ещё шесть дней — до 27 октября.