Авторы Sid Meier’s Civilization VI в подробностях рассказали о пиратах, которые появятся в игре уже завтра
Большой сценарий, масса возможностей.
Разработчики Sid Meier’s Civilization VI выпустили специальный ролик, посвящённый «Пиратам» — так называется сценарий для сетевой игры. Он появится в игре 22 октября, вместе с выходом обновления.
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Игрокам разрешат на протяжении 60 ходов заниматься вполне очевидными и ожидаемыми пиратскими делами: погромами, захватами торговых судов, поиском сокровищ и зарабатыванием дурной славы. По итогу всех ходов будут начисляться очки. Важно не только остаться в живых, но и заниматься всеми вышеперечисленными делами в комплексе. Перед началом сценария нужно будет определиться с фракцией, коих тут четыре. У каждой имеются уникальные геймплейные «фишки», про которые мы сейчас и расскажем.
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Например, тут есть фракция ужасных пиратов. Она обладает активной способностью «Прогулка по доске». С её помощью можно потопить сильно повреждённый корабль противника, повышая при этом боевую мощь игрока и скорость его передвижения. Пассивная способность ужасных пиратов называется «Драться мы умеем» — даёт дополнительное золото всякий раз, когда юнит участвует в сражении.
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У фракции каперов имеются высокие покровители в правительстве. Активная способность называется «Вернём корабль в порт» — включает сильно повреждённый корабль противника во флот страны-покровителя, давая в обмен золото и дурную славу. Пассивная способность «Каперский патент» позволяет открыть местоположение всех портов страны-покровителя и также даёт ещё золота за грабёж торговых путей.
Корсары — следующая пиратская фракция. Эти ребята больше всего «угорают» по открытиям. Активная способность «Парус по ветру» предоставляет временный бонус к движению, что совмещается с пассивным навыком «Открытое море» — с её помощью пираты получают дурную славу за новую открытую клетку на карте.
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У фракции скряг есть «Цепные ядра», позволяющие задержать вражеский юнит на месте. Пассивная способность «Моё! Моё!» снижает стоимость юнитов и даёт очки за закопанные сокровища и пассивный доход в виде процентов к имеющемуся золотому запасу.
Помимо, собственно, пиратов, на карте будут присутствовать четыре цивилизации под управлением ИИ: Нидерланды, Испания, Франция и Англия. Они будут давать не только определённые бонусы игроку, но и представлять опасность. Ведь военно-морские силы означенных государств смогут без труда совладать с пойманными пиратами. И нужно обходить и довольствоваться «поеданием» торговых судов. А если жажда приключений остаётся неуемной, то стоит обратить внимание на Серебряный флот. Это группа мощных кораблей с сокровищами в трюмах, но с очень мощной охраной. Победите таких — получите много ресурсов.
Будут на карте и легендарные пираты. Всё просто: если у игрока получится совладать с ними, то он сам станет легендарным и известным.
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