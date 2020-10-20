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NVIDIA рассказала, какие игры с трассировкой лучей и DLSS выйдут до конца года
Их не то чтобы много, но хватает.

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Одной из движущих маркетинговых сил современных игр и производителей графических ускорителей является трассировка лучей, поэтому нет ничего удивительного в сегодняшней публикации от NVIDIA, в которой компания перечисляет выходящие до конца текущего года игры, в которых в той или иной форме задействована трассировка лучей, а также присутствует «умное» сглаживание DLSS.

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Новинки:

  • Watch Dogs Legion – RTX-тени и DLSS;
  • Cyberpunk 2077 – RTX-тени, затенение, отражения и рассеянное освещение, а также DLSS;
  • Call of Duty Black Ops Cold War – просто «трассировка лучей» и DLSS;
  • Ghostrunner – RTX-отражения и тени, DLSS;
  • Xuan-Yuan Sword VII – RTX-освещение и DLSS;
  • Pumpkin Jack – RTX-отражения, освещение и тени, DLSS;
  • Enlisted – RTX-освещение, DLSS;
  • Ready or Not – RTX-отражения, тени, затенение и DLSS;
  • World of Warcraft Shadowlands – RTX-тени.

Некоторые уже вышедшие в свет игры также получат обновление:

  • Mortal Shell – RTX-тени и DLSS;
  • Mount & Blade II Bannerlord – DLSS;
  • Edge of Eternity – DLSS.

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Любопытно, что Assassin’s Creed Valhalla в списке нет. Видимо, не судьба увидеть отражения в глазах суровых викингов.

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