Bungie представила эффектный сюжетный видеоролик крупного дополнения Destiny 2 Beyond Light
Разборки на Европе.
До выхода крупного дополнения Beyond Light («За гранью света») для Destiny 2 остаётся три недели, поэтому студия Bungie решила наконец-то представить нашему вниманию полноценный видеоролик его сюжетной кампании, в рамках которой мы отправимся на Европу — ту, что спутник Юпитера. В видео показан главный антагонист дополнения — предводительница падших Эрамис — одержимая идеей возвращения своему народу былой славы.
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Дополнение Beyond Light выйдет 10 ноября.
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