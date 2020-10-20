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Bungie представила эффектный сюжетный видеоролик крупного дополнения Destiny 2 Beyond Light
Разборки на Европе.

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До выхода крупного дополнения Beyond Light («За гранью света») для Destiny 2 остаётся три недели, поэтому студия Bungie решила наконец-то представить нашему вниманию полноценный видеоролик его сюжетной кампании, в рамках которой мы отправимся на Европу — ту, что спутник Юпитера. В видео показан главный антагонист дополнения — предводительница падших Эрамис — одержимая идеей возвращения своему народу былой славы.

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Дополнение Beyond Light выйдет 10 ноября.

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