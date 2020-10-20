Halo The Master Chief Collection будет работать на Xbox Series при 120 кадрах в секунду
А разве 30 недостаточно?
Игровое подразделение Microsoft сообщило о том, что сборник Halo The Master Chief Collection получит «некстген»-обновление, благодаря которому все составляющие его части серии будут работать на консолях Xbox Series X и Xbox Series S при 120 кадрах в секунду как в режиме кампании, так и в сетевом режиме.
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Помимо высокой частоты кадров обновление добавил улучшения в режиме разделённого экрана и будет бесплатным для всех текущих обладателей сборника.
Напомним, что в состав Halo The Master Chief Collection входят Halo Reach, Halo Combat Evolved, Halo 2, Halo 3 и аддон ODST, а также Halo 4. На PC сборник также доступен, и сейчас «персоналочники» ждут открытия доступа к его завершающей части — Halo 4. Добавлять в сборник Halo 5 Guardians разработчики не планируют.
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