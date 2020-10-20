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Авторы Yakuza Like a Dragon в шуточной форме рассказали, чего ждать от «некстгенной» версии новинки
Современный ИИ рака — это серьёзная заявка на лидерство.

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Yakuza Like a Dragon посетит PC, а также консоли как уходящего, так и нового поколений. Именно «некстген»-версии и посвящён сегодняшний видеоролик, в котором разработчики в явно юмористической форме рассказывают о преимуществах версии для платформ нового поколения. Важно отметить, что подавляющая часть «преимуществ» — шутка со стороны разработчиков, из-за чего, глядя на игровые кадры, в «захватывающую графику» также верится с большим трудом. В шутке ведь что главное — не перестараться.

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Если верить разработчикам, то помимо современной графики и высоких скоростей (загрузки) нас также ждут иммерсивный ролевой отыгрыш, продвинутый искусственный интеллект раков, модные причёски, оптимизированный оптимизм главного героя и другие, безусловно, очень забавные элементы игрового процесса.

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Релиз Yakuza Like a Dragon состоится 10 ноября на PC, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X/S. На PlayStation 5 игра, к сожалению, выйдет лишь в начале весны — 2 марта.

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Теги

sega ryu ga gotoku studio yakuza like a dragon
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Лента материалов раздела

Авторы Yakuza Like a Dragon в шуточной форме рассказали, чего ждать от «некстгенной» версии новинки
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cypher1999
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dimkahon
16:56
Наверняка на "Low" и в DX9? Он на GTX 550Ti в 1280х1024 тормозил караул как на DX10. Пользовался фиксом, чтобы включить лучики и "High" пресет в DX9.
Ретроверсус — Radeon HD 3870 (RV670) vs. GeForce 8800 GT (G92)
Hird
16:56
На Века угу.. Как раз пока доделают через ннное количество лет эдак так через 50(?)-100-... будут в ходу капсулы полноценной виртуальной реальности вот там и пригодится игруля которая на века.
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corsi
16:55
Отличный обзор! Ждем-с следующую линейку, или батл между 9600 GT и HD 3850 (тоже в свое время весьма популярные и годные видеокарты).
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LoL
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Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
Keltis
16:54
7900 GS и 8600 GTS на средних тянули с более-менее частотой кадров, на высоких уже тормоза были огромные, а на средних кризис это уже совсем другая игра и никакого вау не было. Хотя.... зависит от ра...
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Ahmed
16:53
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LoL
16:52
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