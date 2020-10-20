Авторы Yakuza Like a Dragon в шуточной форме рассказали, чего ждать от «некстгенной» версии новинки
Современный ИИ рака — это серьёзная заявка на лидерство.
Yakuza Like a Dragon посетит PC, а также консоли как уходящего, так и нового поколений. Именно «некстген»-версии и посвящён сегодняшний видеоролик, в котором разработчики в явно юмористической форме рассказывают о преимуществах версии для платформ нового поколения. Важно отметить, что подавляющая часть «преимуществ» — шутка со стороны разработчиков, из-за чего, глядя на игровые кадры, в «захватывающую графику» также верится с большим трудом. В шутке ведь что главное — не перестараться.
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Если верить разработчикам, то помимо современной графики и высоких скоростей (загрузки) нас также ждут иммерсивный ролевой отыгрыш, продвинутый искусственный интеллект раков, модные причёски, оптимизированный оптимизм главного героя и другие, безусловно, очень забавные элементы игрового процесса.
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Релиз Yakuza Like a Dragon состоится 10 ноября на PC, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X/S. На PlayStation 5 игра, к сожалению, выйдет лишь в начале весны — 2 марта.
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