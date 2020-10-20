Ролевая игра Starfield от Bethesda использует полностью переделанную систему анимаций
Большие никаких пугающих прыжков на месте?
Интересная информация появилась насчёт проекта Starfield, над которым в данный момент трудится Bethesda. Появилась эта информация в резюме старшего программиста студии Эрика Брауна. На своей страничке в LinkedIn данный сотрудник опубликовал информацию о том, что он переписал систему анимаций для Starfield практически с нуля. Здесь имеется ввиду, что анимация переделывалась для флагманского движка Bethesda, на которой будет построена не только Starfield, но и The Elder Scrolls VI.
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На момент написания этих строк ценная информация уже пропала из резюме Эрика Брауна. Но в самом факте переделки анимации нет ничего удивительного — ещё в прошлом месяце Тодд Говард, комментируя покупку ZeniMax Media игровым подразделением Microsoft, заявил, что в новых проектах студии нас ждёт максимально усовершенствованная версия Creation Engine (он же бывший Gamebryo).
Что до Starfield, то даты релиза у этого проекта пока нет. Собственно, мы пока и не видели, что собой представляет эта игра. В одном уверены: Starfield выйдет раньше шестой TES, ведь об этом раньше тоже заявлял Тодд.
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