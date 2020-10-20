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Популярность Fall Guys стремительно снижается
Ещё недолго, и «имя» забудут.

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Занимательная аркада Fall Guys Ultimate Knockout пару месяцев назад произвела настоящий фурор: колоссальная популярность, высочайшие показатели продаж, и даже казалось, что так будет всегда. Но, естественно, ничто не вечно, и рано или поздно популярность Fall Guys должна была пойти на спад.

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Получилось рано: уже с сентября график «онлайна» Fall Guys в Steam демонстрировал уверенное снижение интереса к аркаде, затем резкий скачок в день начала второго сезона в октябре, и затем сразу же стремительное падение. По статистике Steam, пиковое число игроков в Fall Guys за всё время составило свыше 172 тысяч человек, тогда как пик за последние сутки — лишь без малого 29 тысяч человек.

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Очевидно, сообщество «наелось» Fall Guys, а второй игровой сезон не привнёс достаточного количества изменений, чтобы спровоцировать рост и стабилизацию «онлайна».

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