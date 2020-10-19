По слухам, бета-тестирование Overwatch 2 начнётся уже в феврале
То, ради чего была практически заброшена первая часть, скоро увидит свет.
Блогер Metro, который ранее уже «сливал» в Сеть правдивые сведения об Overwatch 2 задолго до её формального анонса, поделился новой утечкой касательно данного проекта. Согласно информации из источников блогера, Blizzard планирует либо приурочить начало бета-тестирования Overwatch 2 к февральской онлайн-версии Blizzcon, либо вовсе устроить в её рамках неожиданный релиз сиквела своего популярного шутера.
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Разумеется, данную информацию следует воспринимать со здоровым скептицизмом, однако неоднократные впоследствии оказывавшиеся достоверными утечки от Metro позволяют предположить, что его источники — непосредственно причастные к разработке Overwatch 2 сотрудники Blizzard.
Стоит напомнить, что Overwatch 2 это своеобразное расширение первой части: в сиквеле появится полноценный кооперативный режим со множеством заданий и «прокачкой» персонажей, а сетевой режим пополнят сразу несколько новых героев и полей боя.
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Онлайн-версия Blizzcon пройдёт с 19 по 20 февраля. Традиционное «живое» мероприятие, по понятным причинам, было отменено.
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